Bühne : Tom Neuwirth arbeitet an Show im Friedrichstadt-Palast mit

Als Conchita Wurst gewann er den Eurovision Song Contest. Seitdem hat der Österreicher Tom Neuwirth viel ausprobiert. Jetzt ist er unter die Songwriter gegangen.

Berlin | In Kürze geht es weiter auf der Bühne des Berliner Friedrichstadt-Palasts. Das Revuetheater ist für seine glitzernden Shows bekannt. An der neuen Produktion arbeitet auch der österreichische Künstler Tom Neuwirth (32) mit - bekannt als Dragqueen Conchita Wurst. Mit dem Lied „Rise Like A Phoenix“ gewann er vor sieben Jahren den Eurovision Song Conte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.