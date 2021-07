Dreharbeiten im Norden : „Tatort“-Schauspieler Milberg flüchtet als Dragqueen aufs Land

Axel Milberg ist vor allem als "Tatort"-Ermittler bekannt, jetzt schlüpft er in eine andere Rolle. Als Dragqueen Viviane Bernaise flüchtet er in "Meine Freundin Volker" vor der Mafia in ein Dorf in Schleswig-Holstein.

Hamburg | "Tatort"-Schauspieler Axel Milberg schlüpft für den Film "Meine Freundin Volker" in die Rolle einer Dragqueen, die vor der Mafia aufs Land flieht. Der für den Norddeutschen Rundfunk (NDR) produzierte Fernsehfilm wird noch bis zum 28. Juli in Hamburg und Umgebung gedreht, wie der NDR am Dienstag in Hamburg mitteilte. Volker ist auch Viviane Bernaise...

