Charlton Heston : Soylent Green spielt 2022: Ist der Filmklassiker sehenswert?

Soylent Green (auf Deutsch: Soylent Grün) ist ein Filmklassiker aus dem Jahr 1973. Lohnt es sich, den Film, der im Jahr 2022 spielen soll, heute noch einmal zu sehen?

Schwerin | Worum geht es? Im Prinzip ist Soylent Green ein amerikanischer 70er-Jahre-Krimi wie er im Buche steht. Im Fokus: Ein Brutalo-Cop, der nichts zu verlieren hat, ein Mord, eine hübsche Frau. Die Story spielt im New York des Jahres 2022 – aus Filmperspektive also 49 Jahre in der Zukunft. Der Big Apple ist ein Moloch. Umweltkrisen und Überbevölkerung la...

