Pro Abba : „Abba Voyage“: Das Comeback macht glücklich

Zauberhafte Melodien, fantastische Stimmen, positive Aura: Abba machte früher glücklich und schafft es heute noch, meint unsere Autorin, vor der Veröffentlichung des Albums "Voyage" an ihre Kindheit erinnert wird.

Schwerin | Es war 1978: Die ganze Familie saß vor dem Fernseher und schaute Rudi Carrells „Am laufenden Band“. Plötzlich sprang ein gut gelauntes Quartett aus Schweden auf die Bühne und sang "Take a Chance on Me": Abba. Ich war zehn Jahre alt. Der Rhythmus zum Mitwippen, der witzige Sprechgesang im Hintergrund und die bunt glänzenden Outfits mit großen Tiermotiv...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.