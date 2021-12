Fotografien im Schleswig-Holstein-Haus : Schweriner Bilderwelten von Knut Maron

Knut Maron, Bilderjäger und Pionier der deutschen experimentellen Fotografie, präsentiert sein Lebenswerk.

Schwerin | Die Rügener Kreidefelsen, in natura, auf Gemälden und Fotos, schon hundertmal gesehen, nur so noch nie. Eine Fotografie wie gemalt. Wer dicht herantritt, glaubt sogar, Pinselstriche zu sehen. Ein Banause, der nicht sofort an den großen CDF denkt. Auch der Mann im Raps, in Rückansicht in einem von Wind und Regen niedergepeitschten Rapsfeld. Caspar Davi...

