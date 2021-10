Israelischer Verlag boykottiert : Sally Rooney: Literatur als Druckmittel einer autoritären Moral

Skandal um Sally Rooney: Die irische Bestsellerautorin will ihr neues Buch nicht ins Hebräische übersetzen lassen, unterstützt offen die antiisraelische Kampagne BDS. Ein Zeichen für Antisemitismus?

Schwerin | „Schöne Welt, wo bist Du?“: So lautet der nun unfreiwillig sprechende Titel des neuen Romans von Sally Rooney. Er wird, wie ihre anderen Erfolgstitel, in vielen Sprachen erscheinen. Nur das Hebräische wird fehlen. Rooney will dem israelischen Modan-Verlag die Rechte an der Übersetzung nur einräumen, wenn der die Richtlinien der Israel-Boykott-Bewegung...

