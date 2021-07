Hommage zum 75. Geburtstag : Ralf König zeichnet Lucky Luke: Wie schwul war der Wilde Westen?

Lucky Comics 2021 – All Rights reserved by Ralf König/Egmont Ehapa Media

Dieses Jahr ist Lucky Luke 75 Jahre alt geworden. Um das zu feiern hat der Egmont Verlag Comicautoren um Hommagen für den einsamen Cowboy gebeten. Darunter Ralf König: Er hat um Luke eine schwule Geschichte gebaut.

Schwerin | Schwule Cowboys? Klar, kennen wir, seit sich Ennis del Mar und Jack Twist am Brokeback Mountain nahegekommen sind. Aber Lucky Luke? Der Mann schießt schneller als sein Schatten, jagt die Daltons, eskortiert Postkutschen und Billy The Kid, aber Sex ist nun das letzte, womit man den Cowboy in Verbindung bringen würden. Seit 75 Jahren gibt es keine Fraue...

