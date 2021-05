Bob Dylan wird 80 Jahre alt : Bob Dylan - ist er die Protestikone wider Willen?

Der Name Bob Dylan steht wie kaum ein anderer für die Protestbewegung der 1960er Jahre. Dabei ließ sich Dylan für Trends und Moden nie vereinnahmen. Dylan war eher kluger Beobachter als Aktivist.

Schwerin | 1961 als Robert Zimmermann in Minnesota aufgebrochen, erreichte er New York City als Bob Dylan. Ein junger Mann in einer großen fremden Stadt; ein unbekannter Sänger mit Folksongs im Repertoire, der Karriere machen wollte. Erst durch die Kontakte in Greenwich Village, dem Stadtteil der Intellektuellen, der Bohéme, und nicht zuletzt durch den Einfluss ...

