Fab Four : Paul McCartney über das Ende der Beatles

Wer war schuld an der Trennung der Beatles? Paul McCartney sagt, John Lennon wollte eine neues Leben beginnen jenseits der Band.

London | Auch mehr als 50 Jahre nach der Trennung der Beatles bedauert Ex-Mitglied Paul McCartney (79) das Ende der legendären Band. Die Gruppe habe „ziemlich gutes Zeug“ kreiert, „„Abbey Road“, „Let it Be“, „ganz anständig“, zitierten britische Medien am Montag aus einem Interview McCartneys mit der BBC, das am 23. Oktober ausgestrahlt werden soll. „Das wa...

