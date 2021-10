Abschied : Ostdeutscher Schriftsteller Eberhard Panitz gestorben

Erst arbeitete er als Lektor, seit 1959 dann als Autor. Einige seiner Werke wurden in der DDR auch verfilmt. Eberhard Panit starb mit 89 Jahren.

Berlin | Der ostdeutsche Schriftsteller Eberhard Panitz ist im Alter von 89 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte sein Verleger Frank Schuhmann vom Verlag Edition Ost am Wochenende unter Berufung auf die Familie des Toten mit. Panitz veröffentlichte Romane, Reportagen und Drehbücher in der DDR und später auch im wiedervereinigten Deutschland. Bekannte u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.