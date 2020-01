Preisvergabe in Hollywood : Elf Nominierungen für "Joker": Die Oscar-Anwärter 2020 im Überblick

In Los Angeles wurden am Montag die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die Oscars bekanntgegeben.

von dpa und Lorena Dreusicke

13. Januar 2020, 14:14 Uhr

Wer kann 2020 auf einen Oscar hoffen? Der Schauspieler John Cho und die Filmemacherin Issa Rae haben am Montag in Hollywood die Nominierungen der Akademie verkündet.

Mit elf Nominierungen geht der Film "Joker" als großer Favorit in das diesjährige Oscar-Rennen. Der düstere Comic-Thriller von Regisseur Todd Phillips hat unter anderem Chancen auf Auszeichnungen in den Kategorien als bester Film, für Regie und Hauptdarsteller Joaquin Phoenix. "Joker" gehört zu den insgesamt neun Anwärtern in der Top-Sparte "Bester Film". Zehnfach nominiert wurden "The Irishman", "1917" und "Once Upon a Time in Hollywood".

Viele der Nominierungen gleichen sich mit denen der Golden Globes 2020. Die Oscar-Trophäen werden am 9. Februar in Hollywood zum 92. Mal vergeben.

Deutsche Ko-Produktion nominiert

Die deutsche Ko-Produktion "The Cave" (deutscher Titel "Die Höhle") hat Chancen auf einen Oscar als beste Dokumentation. Das Werk des aus Syrien stammenden Regisseurs Feras Fayyad ("Die letzten Männer von Aleppo") ist unter den fünf Anwärtern für den Preis, wie die Oscar-Akademie am Montag mitteilte.



In der syrisch-deutsch-dänischen Ko-Produktion begleitet der Regisseur ein engagiertes Team von Ärztinnen in Syrien, die in einem unterirdischen Krankenhaus unermüdlich Kriegsopfer behandeln und gegen systemischen Sexismus ankämpfen. Beim Filmfest im kanadischen Toronto erhielt die Doku 2019 den Publikumspreis. Mitproduziert wurde der Film von der Leipziger Firma Ma.ja.de. und dem Südwestrundfunk (SWR). Fayyads Doku "Die letzten Männer von Aleppo" über ehrenamtliche Helfer der Hilfsorganisation Weißhelme in Syrien war 2018 für einen Oscar nominiert gewesen.

Neun Filme für "Besten Film" nominiert

"The Irishman", "Joker" und "Little Women" gehen ins Rennen um den Oscar als bester Film. Die Werke gehören zu den insgesamt neun Anwärtern für den wichtigsten Filmpreis der Welt. Nominiert wurden außerdem "Le Mans 66 – Gegen jede Chance", "Jojo Rabbit", "Marriage Story", "1917", "Once Upon a Time in Hollywood" und "Parasite".





Beste Hauptdarstellerin: Renée Zellweger hat in ihrer Kategorie Konkurrenz von Charlize Theron ("Bombshell"), Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Marriage Story") und Saoirse Ronan ("Little Women").





Bester Hauptdarsteller: Leonardo DiCaprio tritt gegen Antonio Banderas ("Leid und Herrlichkeit"), Adam Driver ("Marriage Story"), Joaquin Phoenix ("Joker") und Jonathan Pryce ("Die zwei Päpste") an.