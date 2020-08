Konstruktive Gespräche : Open-Air mit 13.000 Zuschauern in Düsseldorf: Lösung zeichnet sich ab

Gespräche zwischen Vertretern der Stadt und des Gesundheitsministeriums seien konstruktiv verlaufen, heißt es.

Düsseldorf | Im Streit um das "Give Live A Chance"- Open-Air in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena scheint sich eine Lösung abzuzeichnen. Am Mittwoch hätten Vertreter der Stadtverwaltung und des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums konstruktive Gespräche über die Großveranstaltung am 4. September geführt, heißt es aus dem Kreis der Gesprächspartner. Für heute Mittag ist eine gemeinsame Pressemitteilung von Stadt und Ministerium angekündigt.

Die Idee zu dem Konzert für stammt von Konzertveranstalter Marek Lieberberg. Er wolle damit "ein positives Beispiel" geben, "wie Großveranstaltungen in Zeiten von Corona aussehen können“, teilte er am Freitag mit. 13000 Gäste sind für das Konzert zugelassen, doch genau daran hat sich der Streit entzündet.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Freitag "begründete Zweifel an der rechtlichen Grundlage" des Konzerts geäußert. Bei einer Großveranstaltung dieser Art in diesen Zeiten hätte ich nach verwaltungsrechtlichen Grundsätzen eine Abstimmung mit den Landesbehörden erwartet", sagte Laumann weiter. Konzept und Genehmigung seien nicht mit dem Land abgestimmt; das Ministerium habe das Düsseldorfer Gesundheitsamt angewiesen, "unverzüglich die Rechtsgrundlage für diese Genehmigungsentscheidung darzustellen."

Kritik kam auch noch von anderer Stelle: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte von einer "katastrophalen Signalwirkung für das ganze Land" gesprochen, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) kritisiert. „Ich hätte hier etwas mehr Sensibilität vom Oberbürgermeister erwartet", sagte Laschet am Dienstag der dpa, da die Stadt vor der Ankündigung nicht auf das Land zugegangen sei. Es sei klar, dass bei einem solchen Großereignis „ganz Deutschland und viele in Europa auf diese Stadt gucken. Vielleicht war das auch die Absicht, dass man so auf diese Stadt gucken sollte."

Die Stadt Düsseldorf hingegen hatte die Kritik zurückgewiesen. Die Coronaverordnung des Landes NRW habe die Verantwortung für die Umsetzung der Vorgaben den Kommunen übertragen, und im konkreten Fall seien die Coronaschutzverordnung sogar übererfüllt geworden.

Bei dem Konzert sollen Bryan Adams, The Boss Hoss, Sarah Connor sowie Rea Garvey, Joris und Michael Mittermeier auftreten. Der Vorverkauf hat ungeachtet der Kritik am Dienstag begonnen.

