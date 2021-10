Schriftstellerin : Nobelpreisträgerin Herta Müller erhält Jacob-Grimm-Preis

Herta Müller ist bereits Literaturnobelpreisträgerin. Jetzt ist die Schriftstellerin auch für ihre Verdienste um die deutsche Sprache geehrt worden.

Kassel | Die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller ist mit dem Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache ausgezeichnet worden. Die Schriftstellerin nahm die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung am Samstag in Kassel entgegen. In ihrer Dankesrede erinnerte sich die Autorin an die Situation, in der ihre Wörter am bedeutsamsten waren, nämlich bei ihrer Befragung d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.