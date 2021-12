Afrofuturismus : New York: „Black Panther“ im Central Park

Mitten in Manhattan befand sich einst die erste New Yorker Ansiedlung befreiter Afro-Amerikaner. Doch Seneca Village wurde zerstört. Wie würde es dort heute aussehen, wenn das nicht geschehen wäre?

New York | Kinder spielen Fußball auf einer Wiese, Spaziergänger halten ihre Gesichter in die Sonne, lassen ihre Hunde an Bäumen schnüffeln, und auf einer Bank spielt ein Musiker Gitarre. Im oft harmonischen Alltag des New Yorker Central Parks fallen einige braune Schilder an der mittleren Westseite des Geländes nur selten auf. „Discover Seneca Village“ steht...

