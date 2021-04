Neues Album mit Konzertmitschnitt aus Berlin : Neues von Motörhead: Lemmy, der Überirdische?

Vor fünf Jahren ist Lemmy Kilmister, der Kopf von Motörhead, gestorben. Jetzt erinnert ein neues Album an die Band.

Osnabrück | „Gut‘n Abend!“ Lemmy Kilmister krächzt wie ein alter Hofhund, aber er begrüßt sein Berliner Publikum einigermaßen akzentfrei. Damit sind seine Deutschkenntnisse womöglich erschöpft; nach einem Donnerakkord sagt er „we are Motörhead“, und damit ist es der Umschweife genug. „Phil, be so kind“ – da blitzt noch kurz der britische Gentleman in ihm auf, Git...

