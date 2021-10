„Easy On Me“ : Neue Musik von Adele: Was der Teaser verrät

Die britische Sängerin Adele machte sich künstlerisch sechs Jahre rar. Nun kündigte sie eine neue Single an. Manche Fans haben es schon kommen sehen.

London | Mit einem Videoteaser gibt Sängerin Adele einen Vorgeschmack auf ihre neue Single. Am Dienstagnachmittag veröffentlichte sie einen Schwarz-Weiß-Clip, der sie bei einer Autofahrt über das Land zeigt, während Notenblätter aus dem Fenster flattern. Einige Klavierakkorde sind zu hören. Der Song "Easy On Me" erscheint demnach am 16. Oktober – und klingt...

