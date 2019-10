Nach schwerer Krankheit : "Kir-Royal"-Star Billie Zöckler gestorben

Berühmt wurde Zöckler in ihrer Rolle als Sekretärin Edda Pfaff in "Kir Royal". Nun ist die Schauspielerin gestorben.

22. Oktober 2019, 11:41 Uhr

Schwabing | Billie Zöckler ist tot. Das bestätigte ihr Bruder am Dienstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Demnach starb die deutsche Schauspielerin überraschend in ihrer Wohnung in Schwabing. Zöckler wurde 70 Jahre alt.

"Sie war in der letzten Zeit sehr krank. Wir sind zutiefst bestürzt", zitiert die "Bild"-Zeitung die Schwägerin. Zöckler wurde berühmt durch ihre Rolle in der Fernsehserie "Kir Royal". Die gebürtige Niedersächsin, sie stammte aus Celle, spielte in "Kir Royal" von Helmut Dietl die Sekretärin Edda Pfaff, die gern mit ihrem Chef Baby Schimmerlos, dargestellt durch Franz Xaver Kroetz, kokettierte.

Letzte Rolle: "Club der einsamen Herzen"

Ihr erste große Rolle hatte Billie Zöckler in der Satire "Im Himmel ist die Hölle los" als Mimi Schrillmann. Ebenfalls sahen sie Fernsehzuschauer im Kultfilm "Go Trabi Go". Auch in "Bibi Blocksberg", der Serie "Liebling Kreuzberg" oder dem Format "Aktenzeichen XY ... ungelöst" übernahm sie Rollen.

Zuletzt war Billie Zöckler Mitte Juni in "Club der einsamen Herzen" an der Seite der ebenfalls verstorbenen Hannelore Elsner (†76) sowie Jutta Speidel (65) und Uschi Glas (75) in der ARD zu sehen.