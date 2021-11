Kunst-Auktion : Macklowe-Sammlung in New York für Rekordpreis versteigert

Nach fast 60 Jahren Ehe kam die Scheidung - und mit ihr die angeordnete Versteigerung der umfangreichen Kunstsammlung von Linda und Harry Macklowe.

New York | Die aufgrund ihrer Scheidung zur Versteigerung gestellte Kunstsammlung von Linda und Harry Macklowe hat in New York fast 700 Millionen Dollar (etwa 620 Millionen Euro) eingebracht. Damit sei es die Versteigerung mit dem höchsten Gesamtwert in der Geschichte des Auktionshauses, teilte Sotheby's mit. Teuerstes Stück war das Bild „No. 7“ des US-Künstl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.