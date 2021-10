Filmfestspiele : M. Night Shyamalan wird Jurypräsident der Berlinale

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals. Die nächste Ausgabe ist vom 10. bis 20. Februar 2022 geplant - dann wieder als Präsenzveranstaltung.

Berlin | Der Filmemacher M. Night Shyamalan („The Sixth Sense“, „Glass“) wird Jurypräsident der nächsten Berlinale. Der 51-Jährige soll 2022 die Internationale Jury leiten, wie die Filmfestspiele in Berlin am Dienstag bekanntgaben. Der US-amerikanische Regisseur, der in Indien geboren wurde, fessele „mit seinen Genrefilmen seit drei Jahrzehnten weltweit das...

