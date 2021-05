3000 Feiernde in Liverpool : Massen-Party ohne Maske und ohne Abstand – aber legal

3000 Menschen ohne Abstand und ohne Masken zusammen im Club: In Liverpool wurde eine Massen-Party gefeiert.

Liverpool | In Liverpool hat zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie in Großbritannien eine legale Clubnacht ohne Abstand und Masken stattgefunden. Rund 3000 Gäste strömten am Freitagabend Berichten zufolge auf die Tanzfläche eines Lagerhauses, in dem DJs wie Lewis Boardman und The Blessed Madonna auflegten. Liverpool: Massen-Party ohne Maske und ohne Ab...

