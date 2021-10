Stockholm : Literaturnobelpreis für Abdulrazak Gurnah

Bei den wissenschaftlichen Nobelpreisen sind in diesem Jahr gleich zwei Preisträger aus Deutschland dabei. Nun ist auch klar, wer den Literaturnobelpreis erhält.

Stockholm | Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an den tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah. Er erhält den Preis „für sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten“, wie der Ständige Sekretär der Akademie, Mats Malm, bei de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.