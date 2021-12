Abschied : Lina Wertmüller mit 93 Jahren gestorben

Die italienische Regisseurin Lina Wertmüller ist tot. Sie starb in der nacht auf Donnerstag in Rom, wie ihre Agentur bestätigte.

Rom | Die italienische Regisseurin Lina Wertmüller ist tot. Die Filmemacherin, die als erste Frau für eine Regie-Oscar nominiert worden war, starb in der Nacht auf Donnerstag im Alter von 93 Jahren in Rom. Das bestätigte ihre Agentin Gioia Levi auf Anfrage, nachdem italienische Medien berichtet hatten. Die nur 1,50 Meter große Künstlerin erlangte in den ...

