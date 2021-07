Auszeichnung : Kunstpreis in Erinnerung an Hannes Malte Mahler vergeben

Simon Pfeffel plant im kommenden Jahr 100 Performances an 100 Tagen in Hannover - seinen Entwurf kann der Performance-Künstler mit Hilfe einer neuen hochdotierten Auszeichnung realisieren.

Hannover | Der Performance-Künstler Simon Pfeffel erhält als erster Preisträger den international ausgeschriebenen Kunstpreis „Hannes Malte Mahler - it is art®“. Die neue hochdotierte Auszeichnung erinnert an den am 18. Juli 2016 tödlich verunglückten Künstler Hannes Malte Mahler, wie der Verein feinkunst in Hannover mitteilte. Der 1985 in Nürnberg geboren...

