„Notting-Hill“-Regisseur : Komödien-Spezialist Roger Michell gestorben

Filmemacher Roger Michell ist tot. Der Südafrikaner wurde 65 Jahre alt.

London | Der britische "Notting Hill"-Regisseur Roger Michell ist tot. Der Autor und Regisseur sei am Mittwoch im Alter von 65 Jahren gestorben, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstag unter Berufung auf ein Statement von Michells Sprecher im Namen der Familie. Michell wurde als Sohn eines britischen Diplomaten in Südafrika geboren und leb...

