Kommentar : #allesaufdentisch-Aktion: Was das Grundgesetz alles erlaubt

Ist tatsächlich durch Corona so viel unter den Tisch gefallen, wie #allesdichtmachen suggeriert? Fest steht: Die Aktivisten haben alles Recht, ihren Unmut zu äußern. Und die Medien überprüfen, was gesagt wird.

Schwerin | Wer alles wissen will, was die #allesaufdenTisch-Initiative auf den Tisch bringt, braucht Stehvermögen: Er muss sich einen ganzen Tag Zeit nehmen. Angesichts des erschlagenden Formats fragt man sich unweigerlich: Ist der gesellschaftliche Diskurs während der Corona-Pandemie tatsächlich an so vielen Themen und Aspekten vorbeigegangen? Unsere Demokratie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.