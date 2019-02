Jürgen von der Lippe im Interview : Lieben und hassen

Jürgen von der Lippe über seinen neuen Roman „Nudel im Wind“, der in der Welt des Fernsehens spielt

von Olaf Neuman

21. Februar 2019, 11:45 Uhr

Jürgen von der Lippe alias Hans-Jürgen Hubert Dohrenkamp (70) ist einer der bekanntesten deutschen Unterhaltungskünstler. Heute ist er kaum noch im TV zu sehen, weil er „diese Mechanismen“ nicht mehr erträgt. Stattdessen geht von der Lippes regelmäßig auf Theatertour oder schreibt Bücher wie „Nudel im Wind“. Mit Jürgen von der Lippe sprach Olaf Neumann über das Glück des Schreibens und die Angst der Fernsehmacher.

Man darf mich nicht bei jeder Wendung fragen, wie ich darauf gekommen bin. Textproduktion ist ein Mysterium. Ich wollte einfach einen einigermaßen originellen Anfang schreiben. Mehr ist es nicht.Ich sitze in der U-Bahn, gucke mir die Leute an und stelle mir dabei vor, was die so machen in ihrem Leben. Das machen wahrscheinlich alle, sofern sie nicht wie 99 Prozent der Leute auf ihrem Handy rumspielen. Ich sehe in der U-Bahn kaum noch jemanden mit einem Buch.Ich kenne relativ wenige Zuhälter. Auch wegen dieser Figur bezeichne ich mein Buch als Medienkrimigroteske. Vieles ist stark überzeichnet. Eine Satire hingegen will etwas anprangern, das will ich nicht. Meine Sympathien sind beim Personal der TV-Schaffenden verteilt. Ich habe das Ganze im Fernsehen spielen lassen, weil ich mich da einigermaßen auskenne.Mein Hauptanliegen ist, dass die Leser sich nicht langweilen. Für einen Roman habe ich eine hohe Gagdichte angestrebt. Es soll aber auch spannend und interessant sein. Man soll die Figuren durchaus lieben oder hassen, ohne dass ich mich übertrieben lange an der psychologischen Feinzeichnung aufhalten möchte.Das macht den Reiz dieser Figur aus; vor allen Dingen, weil sie den erfolgreichen TV-Produzenten Hermjo Benek-Söderbaum auf Granit beißen lässt, der das Zerrbild eines Machos ist.Das ist nicht meine Frau, so wie ich das auch nicht bin! Wir sind zwei Romanfiguren einer zweiten Ebene. Ich fand es witzig, dass eine Frau versucht, massiv Einfluss zu nehmen. Natürlich steckt in vielen meiner Geschichten etwas von mir drin, ich habe zum Beispiel Spaß an Wortspielen.In manchen Fällen ist das einfach so. Ich verurteile das nicht, weil es einfach ein konsequenter Gedanke ist. Wenn jemand ein Publikumsliebling ist, dann wollen die Leute, dass diese Person auch gewinnt. Das kann man z. B. steuern durch die Auswahl des gezeigten Materials.Nein, aber es wäre schon schön, wenn Til Schweiger oder wer auch immer anriefe. Ich habe das Buch sehr filmisch geschrieben.Haben Sie den Eindruck? Sie sind der zweite, der so was sagt. Der erste war mein Lektor. Er wunderte sich, dass ich so hart sein kann.

Jürgen von der Lippe: Nudel im Wind (Roman), Penguin Verlag, 240 S., 18 Euro, ISBN-13: 978-3328600770

Hörbuch bei Random House Audio, ca. 15 Euro, ISBN-13: 978-3837144512