Personalien : Jeanine Meerapfel bleibt Chefin der Akademie der Künste

In Argentinien wird Jeanine Meerapfel geboren. Später studiert sie in Deutschland bei namhaften Filmemachern. Auch in den kommenden Jahren hat sie eine große Aufgabe vor sich.

Berlin | Die Filmemacherin Jeanine Meerapfel (78) soll für weitere drei Jahre die Akademie der Künste in Berlin leiten. Die Mitglieder hätten sie mit großer Mehrheit wiedergewählt, teilte die Künstlervereinigung am Samstagabend mit. Auch die Schriftstellerin und Theaterautorin Kathrin Röggla (50) sei als Vizepräsidentin wiedergewählt worden. Beide leiten di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.