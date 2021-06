20 Jahre „Mensch“ : Herbert Grönemeyer kündigt Jubiläums-Tour für 2022 an

Das Erfolgsalbum "Mensch" von Herbert Grönemeyer feiert 2022 seinen 20. Geburtstag. Im Zuge dessen plant der Musiker eine Tour mit vier Terminen in Deutschland.

Gelsenkirchen | Der Musiker Herbert Grönemeyer will im kommenden Jahr wieder auf Tournee gehen. "Wir feilen gerade an einer neuen Platte und einer ausgiebigen Tour", teilte der Künstler am Dienstag in einem Video bei Instagram mit. Aber bis dahin wolle er auf jeden Fall schon mal vier Konzerte spielen. Auftakt soll demnach am 31. Mai 2022 in Gelsenkirchen sein, es fo...

