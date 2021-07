Musik der Schlager-Königin : Mysteriöser Countdown: Helene Fischer singt Duett mit Latinstar

Sängerin Helene Fischer überrascht ihre Fans mit einem geleerten Instagram-Profil und einem geheimnisvollen Countdown. Jetzt erklärte sie den Hintergrund.

Berlin | Deutschpop-Sängerin Helene Fischer (36, "Atemlos") kündigt auf Instagram eine neue Single an. "Vamos a Marte" erscheint demnach am 6. August. Das Lied ist eine Kollaboration mit Latin-Popstar Luis Fonsi ("Despacito"). In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie ein ausführliches Statement dazu, wie es ihr in den vergangenen Monaten erging. Sie arb...

