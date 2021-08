Worpswede zeigt Ausstellung „WIR“ : Heinrich Vogeler und seine Utopie eines neuen Zusammenlebens

Kommen Konsum und Ich-Kult an ein Ende? Künstler fragen nach neuen Formen des Zusammenlebens. Ihr Vorbild: Heinrich Vogeler aus Worpswede.

Worpswede | Eintritt 30 Pfennig, Erwerbslose frei: In der Weimarer Republik reist Heinrich Vogeler durch die Lande, um die „Wahrheit über Sowjet-Rußland“ weiterzutragen. Am 14. Oktober 1924 macht er Station in Osnabrück. In der Stadthalle hält er sein Referat, zeigt seine Komplexbilder über das Leben im damals noch jungen Staat der Oktoberrevolution. Heinrich Vog...

