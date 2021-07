Kunst : Gülsün Karamustafa erhält hoch dotierten Kunstpreis

Sie zählt zu den bedeutensten Künstlerinnen der Gegenwart. Die Türkin Gülsün Karamustafa wird in Zürich ausgezeichnet.

Zürich | Einer der höchstdotierten europäischen Kunstpreise geht in diesem Jahr an die türkische Künstlerin Gülsün Karamustafa. Sie erhält 150 000 Franken (rund 138 000 Euro), wie der Stiftungsrat der Roswitha Haftmann-Stiftung am Mittwoch in Zürich mitteilte. „Die Künstlerin, deren Werk verschiedene Gattungen wie Malerei, Installation, Video und Performanc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.