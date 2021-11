Brauchtum : Großer Andrang in Köln zum Karnevalsauftakt

Weder das Coronavirus noch 2G-Regeln halten die Karnevalisten in Köln vom Feiern ab. Im Gegenteil: Die Warteschlange vor der abgesperrten Feierzone ist lang.

Köln | Der Karnevalsauftakt in Köln stößt offenbar auf großes Interesse. Am Donnerstagvormittag reichte eine Warteschlange vor der abgesperrten Feierzone in der Altstadt bereits Hunderte Meter weit. „So lang hab ich die Schlange jetzt nicht erwartet“, sagte der aus Berlin angereiste Tim (35), der als Kardinal verkleidet war. Die hohen Corona-Inzidenzen hä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.