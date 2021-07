Filmfest Cannes : Goldene Palme für „Titane“ der Französin Julia Ducournau

Mit der höchsten Auszeichnung des Festivals wird der Film einer Frau geehrt - zum erst zweiten Mal in der Geschichte der Festspiele. Damit triumphiert ein wildes und bizarres Werk.

Cannes | Die Goldene Palme des Filmfestivals Cannes geht an das Horrordrama „Titane“ der Französin Julia Ducournau. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Ducournau ist erst die zweite Regisseurin, die mit einer Goldenen Palme ausgezeichnet wird. Das Festival war am 6. Juli mit dem Musical „Annette“ des Franzosen Leos Carax eröffnet worden. 2019 hatte di...

