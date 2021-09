Kulturpolitik : Goethe-Präsidentin über die Einheit Europas

Für die Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lentz, spielt Kulturpolitik eine entscheidende Rolle, um angesichts vieler globaler Herausforderungen den europäischen Zusammenhalt nach innen und außen zu festigen.

Marijas iela 13 k-1, Riga, LV-1050, Lettland | „Ich bin überzeugt, dass Kultur- und Spracharbeit, wie sie das Goethe-Institut und andere europäische Kulturmittler leisten, unverzichtbar sind, um die europäischen Zivilgesellschaften miteinander zu vernetzen“, sagte Lentz in einer Rede am Donnerstagabend in Lettlands Hauptstadt Riga. „Europäische und nationale staatliche Außenpolitik muss gesellscha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.