„Wem gehört mein Dorf?“ im Kino : Göhren - das Dorf, der Investor und der Widerstand

In Göhren auf Rügen hat ein Investor aus Bad Oeynhausen fast alles unter Kontrolle. Der Kinofilm „Wem gehört mein Dorf?“ dokumentiert den Widerstand.

von Joachim Schmitz

18. August 2021, 10:00 Uhr

Schwerin | „Mein Heimatdorf war Anfang der 90er Jahre eine in grau gehüllte Goldgrube,“ sagt Christoph Eder. Der Filmautor und Regisseur spricht über die kleine Ortschaft Göhren am östlichen Ende von Rügen, Deutschlands größter Insel. Hier ist er zu DDR-Zeiten aufgewachsen, hierhin ist er zurückgekehrt, um eine schier unglaubliche Entwicklung zu dokumentieren.

Den eingangs zitierten Satz hat er an den Anfang seines neuen Films gestellt: „Wem gehört mein Dorf?“ erzählt die Geschichte dieses malerischen Kleinods in der Ostsee, vom Triumphzug des Kapitalismus im einst kommunistischen Osten und von den Abwehrkräften der Demokratie. Es ist weit mehr als ein Heimatfilm.

jip Film & Verleih

Die Jahre nach der Wende war die Zeit der Goldgräber. Findige Unternehmer aus dem Westen machten sich auf in den Osten Deutschlands, wo sie das große Geld witterten. Wie Wilfried Horst, ein Selfmade-Millionär aus dem ostwestfälischen Bad Oeynhausen. Im Sommer 1990 fuhr er mit seiner Frau zum ersten Mal in den Osten, von seinem Ferienhaus in der Lübecker Bucht nach Rügen. In Göhren schlug sein Instinkt an. Er roch das Gold unter der grauen Hülle. Heute nennt er das Dorf sein Lebenswerk.

Millionen investiert

Als ehemaligen DDR-Bürgern fehlte den Einheimischen damals das Geld und wohl auch das Knowhow für große Investitionen. Also kaufte Wilfried Horst Hotels, Grundstücke und Wohnungen, baute Ferienwohnungen und einen Supermarkt, investierte eine Million nach der anderen und verdiente prächtig an dem Ort, der sich immer mehr zu einem Touristenmagneten entwickelte. Er suchte sich nützliche Freunde, baute ein Netzwerk auf, freundete sich mit Abgeordneten aus dem Gemeinderat an, die in Göhren schnell als die „Vier von der Stange“ bekannt wurden und sämtliche Projekte des Investors unterstützen.

jip Film & Verleih

Längst nicht immer zum Wohle der Gemeinde. Zu Horsts unglaublichsten Coups gehört eine Parkfläche, die von der Gemeinde bewirtschaftet wurde und ihr 80.000 Euro pro Jahr an Parkgebühren einbrachte. Bis 2013. Dann beschloss der Rat, die Fläche für bis zu 80 Jahre einer Firma zu überlassen, die Horsts Sohn gehört und darauf ein Parkhaus errichten wollte. Die Erbpacht beträgt 20.000 Euro im Jahr, die Gemeinde verzichtet also jedes Jahr auf 60.000 Euro. Einfach so. Erst als 2014 mit dem parteilosen Wolfgang Pester ein Bürgermeister gewählt wurde, der sich die Verträge mal genauer ansah, schwante es einigen Göhrenern, dass da manch sonderbarer Deal geschlossen worden war.

"Noch viel schlimmer"

2016 veröffentlichte „Die Zeit“ eine akribisch recherchierte und höchst lesenswerte Geschichte über die Geschäfte des Investors, Titel: „Herr Horst kauft sich ein Dorf“. Seitdem sei alles noch „viel schlimmer geworden“, sagt ein Einheimischer in Christoph Eders Film. Denn Wilfried Horst will weiter expandieren. Und das kann er nur, wenn er die malerische Umgebung von Göhren und den bislang unberührten Südstrand in seine Pläne mit einbezieht. Hier setzt „Wem gehört mein Dorf?“ an.

jip Film & Verleih

„Das kostbarste Gut von Göhren ist seine den Ort umlagernde Natur,“ sagt Bernd Elgeti. „Wenn wir hier Hand anlegen, ist es irgendwann Geschichte.“ Der 72-Jährige lebt seit seiner Geburt im Ort und engagiert sich seit über 40 Jahren für den Naturschutz. Zusammen mit seiner Tochter Nadine, die jahrelang in der ganzen Welt unterwegs war und dann heimkehrte, hat er 2014 die Bürgerinitiative „Lebenswertes Göhren“ und später die Wählergruppe „Bürger für Göhren“ (BfG) gegründet. 2019 treten sie zur Kommunalwahl an, um die Macht der „Vier von der Stange“ und des millionenschweren Investors zu brechen. Vater und Tochter gehören zu den Hauptprotagonisten dieser überaus sehenswerten Kino-Dokumentation, die Wahl ist ihr spannender Höhepunkt.

jip Film & Verleih

Die Stärke des Films ist seine Nähe. Die Nähe zu den Menschen auf beiden Seiten der Stange, die Verbundenheit zu einem Dorf, das sich in den letzten 30 Jahren mehr verändert hat als im gesamten 20. Jahrhundert. Eders Kamerateam war bei Gemeinderatssitzungen dabei, bei Kneipenrunden und vielen persönlichen Gesprächen. „Wem gehört mein Dorf?“ ergreift Partei, ist aber nicht einseitig. Alle kommen zu Wort, auch Wilfried Horst.

Lebloser Touristenort?

Christoph Eder bezeichnet seinen Film als „eine große Geschichte über Demokratie in einem kleinen Dorf“. Ihm widerstrebe „die Vorstellung, dass sich Göhren mit seiner malerischen Landschaft irgendwann zu einem leblosen Touristenort ohne soziale Strukturen entwickelt, der nur einmal im Jahr seinen Zweck erfüllt: Im Sommer zur Hauptsaison“. Auch deshalb sei „Wem gehört mein Dorf?“ ein „Film über die Kraft der Demokratie“.

„Vor fast 30 Jahren hat ein Riesenimmobilienhai zu mir gesagt: Wenn Sie hier nicht aufpassen, gehört in 30 Jahren keinem einzigen Göhrener mehr ein Quadratmeter,“ berichtet Bernd Elgeti am Ende des Films. „Das hier ist so verlockend, hier bleibt nichts übrig. Nur die, die standhaft sind.“

jip Film & Verleih

Die Göhrener haben spät damit begonnen aufzupassen, aber nicht zu spät. Wie standhaft sie bleiben und was sie erreichen können, wird sich zeigen. Zwar können Mietwohnungen nicht mehr in Ferienwohnungen umgewandelt werden, doch Investoren planen dem Abspann zufolge munter weitere Bauprojekte in Göhren, darunter ein großes Hotel am Nordstrand und zwei weitere „Kliniken“ am Südstrand.

Wem gehört mein Dorf? Dokumentarfilm, D 2021, 96 Minuten. Der Film läuft in ausgewählten Kinos und wird später auf DVD erscheinen.