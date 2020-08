Vorverkauf trotz Corona-Krise gestartet : Mit 13.000 Zuschauern: Was wird aus dem Groß-Konzert in NRW?

Der Kartenvorverkauf hat begonnen – doch noch ist offen, ob ein Groß-Konzert in Düsseldorf im September stattfindet.

von dpa

11. August 2020, 13:14 Uhr

Düsseldorf | In der Diskussion um ein geplantes Großkonzert mit 13.000 Zuschauern in Düsseldorf trotz Corona-Ansteckungsgefahr gibt es noch keine Entscheidung. Aus NRW-Regierungskreisen hieß es, es gebe noch dringende Fragen, die geklärt werden müssten, erfuhr die Deutsche Presseagentur. Zuvor hatte das nordrhein-westfälische Kabinett am Dienstag über das Konzert diskutiert.

Laschet skeptisch, Stadt Düsseldorf nicht

Vor der Kabinettssitzung am Dienstag hatte sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) skeptisch geäußert. Er sehe das Konzert als das falsche Signal. Ähnlich hatte sich zuvor bereits Gesundheitsminister Karl Josef Laumann (CDU) geäußert und rechtliche Zweifel angemeldet. Die Stadt Düsseldorf hatte das Konzert, dass für den 4. September geplant ist, bereits genehmigt. Die Stadt verweist auf ein schlüssiges Abstands- und Hygienekonzept.

Weiterlesen:

Konzert als Zeichen für die Musikbranche

Am Dienstagvormittag hat bereits der Vorverkauf begonnen. Der Ticket-Shop für das Event "Give Live A Chance", bei dem unter anderem Rocker Bryan Adams und Sängerin Sarah Connor auftreten sollen, wurde online freigeschaltet. Das Konzert soll im Düsseldorfer Fußballstadion stattfinden.

Daniel Bockwoldt/dpa





Die Veranstaltung soll ein Befreiungsschlag für die darbende Konzertbranche sein, die schwer mit der Corona-Pandemie zu kämpfen hat. Zugleich ist sie aber stark umstritten. Die Stadt Düsseldorf hat das Hygienekonzept abgesegnet, das Gesundheitsministerium ließ es sich nachträglich zur Prüfung schicken.