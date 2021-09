Staatsoper Berlin : Gefeierter Saisonstart mit Barenboim

Erstmals seit Corona wieder ein voll besetztes Parkett und der Star des Hauses am Dirigentenpult: mit umjubeltem „Figaro“ und einem Open-Air-Konzert geht die Staatsoper Berlin in die neue Saison.

Berlin | Mit einem frenetisch gefeierten „Figaro“ unter Generalmusikdirektor Daniel Barenboim und einem Open-Air-Konzert im Herzen der Hauptstadt hat die Staatsoper Unter den Linden am Wochenende in Berlin die neue Spielzeit eröffnet. Zum Saisonauftakt wurde der benachbarte Bebelplatz in einen der größten Konzertorte der Stadt verwandelt und die Aufführung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.