Abschied : Fotografin Sabine Weiss gestorben - „Photographie Humaniste“

Die gebürtige Schweizerin hatte die französische Staatsbürgerschaft angenommen und lebte und arbeitete in Paris, wo sie auch starb. Sie wurde 97 Jahre alt.

Paris | Die französisch-schweizerische Fotografin Sabine Weiss, eine der wichtigsten Vertreterinnen der humanistischen Fotografie, ist tot. Sie starb am Dienstag im Alter von 97 Jahren an ihrem Wohnort in Paris, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Verweis auf eine Mitteilung der Familie und ihres Teams am Mittwoch berichtete. Weiss hat mit ih...

