Hamburg : Fotograf und Sammler F.C. Gundlach mit 95 Jahren gestorben

Mit 95 Jahren ist der bekannte Fotograf und Galerist F.C. Gundlach gestorben.

Hamburg | Der Fotograf und Sammler F.C. Gundlach ist tot. Er starb im Alter von 95 Jahren in Hamburg, wie eine Sprecherin der Elbschloss Residenz, wo Franz Christian Gundlach zuletzt lebte, am Sonntag bestätigte. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Mehr dazu in Kürze. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.