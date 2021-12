Mannheimer Institut berichtet : Forscher finden heraus: Corona infiziert auch deutsche Sprache

Sascha Steinach via www.imago-images.de

Corona dominiert auch die deutsche Sprache. Von Booster bis Covidiot reicht die Palette der Wortneuschöpfungen. Bedenklich: Neue Wörter spiegeln auch einen Trend zur Radikalisierung.

Mannheim | Die Corona-Pandemie verändert die deutsche Sprache. Untersuchungen von Wissenschaftlern des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim zeigen, wie sich Covid-19 in den Alltag der Deutschen infiltriert hat. Das Wort Booster sei ein gutes Beispiel für diesen Trend, sagt Annette Klosa-Kückelhaus. Booster gebe es als Nomen und in der Form bo...

