Satire mit Penélope Cruz : Filmfest Venedig: Starke Frauen auf dem Weg zum Goldenen Löwen?

Das Filmfestival in Venedig demonstriert in diesem Jahr Gleichberechtigung: Denn etliche Wettbewerbsbeiträge rücken starke Frauen in den Mittelpunkt. Dabei punkten unter anderem Penélope Cruz und Kristen Stewart.

Venedig | Ein Filmfestival als Fegefeuer der Eitelkeiten – das musste irgendwann mal ein Film werden. „Competencia Oficial“ (zu deutsch: „Offizieller Wettbewerb“) ist nach Pedro Almodovars starkem Eröffnungsfilm „Madres paraleles“ der zweite Film mit Penelope Cruz, der beim Tanz um den Goldenen Löwen dabei ist. Sie spielt dabei eine Kultregisseurin, die einen F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.