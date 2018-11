Filmstart im Mai 2019 : Erste Einblicke: Kino-Trailer zum "Pokémon"-Film geht durch die Decke

Pikachu wird im kommenden Jahr auch auf der Kinoleinwand zum Leben erweckt.

von Tobias Bosse

15. November 2018, 15:08 Uhr

Hamburg | Kinder zahlreicher Generationen können kaum noch an sich halten. Im kommenden Jahr kommt nach langem Warten ein Film in die Kinos, der eines der beliebtesten fiktiven Wesen zum Leben erweckt: Pikachu. In dem Film "Pokémon Detective Pikachu" leiht Ryan Reynolds dem flauschig-gelben Wesen seine Stimme.

Innerhalb weniger Stunden ging der erste Trailer zum Film auf YouTube durch die Decke und wurde bereits jetzt (Stand: 15. November, 15 Uhr) knapp 33 Millionen Mal aufgerufen.

Ein wenig Geduld braucht es aber noch: Erst ab dem 09. Mai 2019 können sich Fans den kompletten Film in den Kinos ansehen. Bis dahin müssen sie mit dem Trailer Vorlieb nehmen...