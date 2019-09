Rekord für "Game of Thrones"? : Emmy-Verleihung 2019: Preise für besten Serien des Jahres

Spannung vor der Verleihung des wichtigsten TV-Preis der Welt am Sonntag – hier sind die Nominierten.

22. September 2019, 20:29 Uhr

Los Angeles | In Los Angeles ist am Sonntagabend (Ortszeit, Montag 2 Uhr MESZ) die 71. Verleihung des renommierten US-Fernsehpreises Emmy. Dabei könnte zum letzten Mal die Fantasy-Serie "Game of Thrones" abräumen, die dieses Jahr nach acht Staffeln eingestellt wurde und abschließend mit 32 Emmy-Nominierungen einen neuen Rekord aufstellte. Die aufwändige Produktion gilt unter anderem als Favorit in der Top-Kategorie "Beste Drama-Serie".

Am zweithäufigsten nominiert wurde die Amazon-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" über eine jüdische Hausfrau, die in den USA der 50er-Jahre eine Karriere als Stand-up-Comedian startet. Die Serie "Chernobyl" über den Atomunfall von 1986 wurde 19 Mal nominiert.

Emmy-Verleihung diesmal ohne Moderator

Ohnehin steht die Sendung ganz im Zeichen des Wettstreits zwischen dem Bewährten und dem Neuen: Können schon dutzendfach ausgezeichnete Formate wieder abräumen? Oder müssen sie Platz machen für Newcomer? Zum vierten Mal in ihrer Geschichte wird die Gala diesmal ohne Moderator stattfinden. Überreicht werden die begehrten Trophäen von Stars wie Gwyneth Paltrow und Mitgliedern des Kardashian-Clans. Auch einige Oscar-Preisträger haben ihre Teilnahme an der Gala zugesagt.

Die Emmys werden in rund 120 Kategorien von etwa 24.000 Mitgliedern der Television Academy vergeben. Bei der Gala stehen die Hauptkategorien im Mittelpunkt. Der Preis unterscheidet bei fiktionalen Produktionen zwischen Drama-, Comedy- und Miniserien-Kategorien. Die Akademie hat bei den Nominierungen in diesem Jahr besonders die letzten Staffeln zweier Lieblinge von Kritik und Publikum ins Zentrum gerückt.

"Veep" und "GoT" im Mittelpunkt

Das ist neben "Veep – Die Vizeprädidentin" vor allem der erwähnte HBO-Megahit "Game of Thrones" (GoT) – bei ihm stellt sich eigentlich nur die Frage, wie viele Preise zum Abschluss zu den 38 Auszeichnungen aus vergangenen Jahren noch hinzukommen. Die Kritiken für die Abschlussstaffel waren zwar nicht herausragend, aber schon die 32 Nominierungen in diesem Jahr waren ein neuer Rekord. Und ein Lob der rund 25.000 Abstimmungsberechtigten zum Ende der bereits dreimal als bestes Drama prämierten Serie wäre nicht ungewöhnlich.











Besonders in dieser Königskategorie dürften die zwar hochgelobten, aber beim breiten Publikum kaum beliebten Serie "Succession" über die intrigante Familie eines alternden Medienmoguls oder das berührende New-York-Drama "Pose" wenig Chancen haben. Schon bei den Verleihungen in den Nebenkategorien am vergangenen Wochenende kam "GoT" auf zehn Trophäen. Fünf weitere könnten am Sonntag noch hinzukommen. Damit könnte die Serie einen Rekord brechen, den sie selbst aufgestellt hat: 2015 und 2016 erhielt sie je zwölf Auszeichnungen, mehr als je eine andere Serie in einem einzigen Jahr.

Beste Drama-Serie "Better Call Saul" (AMC)



"Bodyguard (Netflix)



"Game of Thrones" (HBO)



"Killing Eve" (BBC America)



"Ozark" (Netflix)



"Pose" (FX Networks)



"Succession" (HBO)



"This Is Us" (NBC)











Offener ist das Rennen in den Comedy-Kategorien. Die düstere Auftragsmörder-Satire "Barry" hat exzellente Kritiken für ihre zweite Staffel bekommen, ebenso die Dramady-Serie "Fleabag", in dem Autorin Phoebe Waller-Bridge auch die Hauptrolle spielt. Amazons "Marvelous Mrs. Maisel" gilt als charmanter Publikumsliebling. Gute Chancen hat aber auch "Veep" über eine skrupellose Spitzenpolitikerin mit unfähigem Team.





Beste Comedy-Serie "Barry" (HBO)



"Fleabag" (Amazon Prime)



"The Good Place" (NBC)



"The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Prime)



"Russian Doll" (Netflix)



"Schitt's Creek" (Pop TV)



"Veep" (HBO)











Hauptdarstellerin Julia Louis-Dreyfus hat für ihre Rolle als Präsidentin Selena Meyer bis 2017 schon sechs Emmys gewonnen. Sie hatte dann eine schwere Krebserkrankung überwunden und nach ihrer Genesung die nun zur Wahl stehende siebte und letzte Staffel abgedreht – alles andere als ein Emmy für sie wäre eine große Überraschung.









Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie Christina Applegate – "Dead To Me" (Netflix)



Phoebe Waller-Bridge – "Fleabag" (Amazon Prime)



Rachel Brosnahan – "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Prime)



Natasha Lyonne – "Russian Doll" (Netflix)



Catherine O'Hara "Schitt's Creek" (Pop TV)



Julia Louis-Dreyfus – "Veep" (HBO)







Beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie Emilia Clarke – "Game Of Thrones" (HBO)



Robin Wright – "House Of Cards" (Netflix)



Viola Davis – "How To Get Away With Murder" (ABC)



Jodie Comer – "Killing Eve" (BBC America)



Sandra Oh – "Killing Eve" (BBC America)



Laura Linney – "Ozark" (Netflix)



Mandy Moore –"This Is Us" (NBC)







Bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie Bill Hader – "Barry" (HBO)



Don Cheadle – "Black Monday" (Showtime)



Anthony Anderson – "black-ish" (ABC)



Ted Danson – "The Good Place" (NBC)



Michael Douglas – "The Kominsky Method" (Netflix)



Eugene Levy – "Schitt's Creek " (Pop TV)





Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie Bob Odenkirk – "Better Call Saul" (AMC)



Kit Harington – "Game Of Thrones" (HBO)



Jason Bateman – "Ozark" (Netflix)



Billy Porter – Pose (FX Networks)



Sterling K. Brown – "This Is Us" (NBC)



Milo Ventimiglia – "This Is Us" (NBC)







Bei den Miniserien dürfte das Atom-Drama "Chernobyl" nach herausragenden Kritiken weiter abräumen. Die Qualität des fünfeinhalbstündigen HBO-Dramas ist in den USA seit Monaten Thema in der Branche, sieben Emmys gab es bereits vor einer Woche. Der andere ebenfalls auf wahren Begebenheiten beruhende Favorit im Kampf um den Titel als beste Miniserie ist die Netflix-Produktion "When They See Us" über fünf zu Unrecht verurteilte latein- und afroamerikanische Jugendliche.

Beste Miniserie "Chernobyl" (HBO)



"Escape At Dannemora" (Showtime)



"Fosse/Verdon" (FX Networks)



"Sharp Objects" (HBO)



"When They See Us" (Netflix)







Wer wird mehr Emmys abräumen – HBO oder Netflix?

Weitere Emmys werden für Unterhaltungs- und Talkformate vergeben. Doch nicht nur in den Einzelkategorien, sondern auch bei den Anbietern geht es am Sonntagabend um den Kampf der alten Garde gegen neue Internet-Plattformen. Dabei stellt sich erneut die Frage, ob Serien des Premium-Kabelfernsehsenders HBO mehr Trophäen zugesprochen bekommen als der Streaminggigant Netflix.

Bei den Nominierungen lag HBO mit 137 zu 118 vorne, und nach den Kreativkategorien am ersten Emmy-Wochenende kommt HBO auf 25 und Netflix auf 23 Preise. Es folgen National Geographic und Amazon mit je acht bisherigen Auszeichnungen. Deutlich dahinter liegt der Fernsehsender NBC mit nur fünf Auszeichnungen.

Emmys 2019 streamen

Die Emmy-Verleihung 2019 wird am Montag ab 1.30 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen Facebook-Kanal der Akademie live übertragen:





