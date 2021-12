Auszeichnungen : Else-Lasker-Schüler-Preis für Kathrin Röggla

„Denkerin und Aktivistin“ - die Schriftstellerin Kathrin Röggla erhält den Else-Lasker-Schüler-Preis. Auf den Theatertagen Rheinland-Pfalz wird ihr die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung übergeben.

Mainz | Die Schriftstellerin Kathrin Röggla erhält den Else-Lasker-Schüler-Preis 2022. Der alle zwei Jahre vergebene Dramatikerpreis gehe an eine „hellwache Beobachterin unserer Gegenwart, eine forcierte Denkerin und Aktivistin“, sagte der Intendant des Pfalztheaters Kaiserslautern, Uri Häberli, als Vorsitzender der Jury am Mittwoch in Mainz. Die mit 10...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.