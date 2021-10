Buchmesse : Elke Heidenreich wollte nie eine „liebe Mutti“ werden

Die Schriftstellerin hat schon immer gewusst, was sie wollte und was nicht. Ihren Weg haben große Kolleginnen begleitet. Welche „Lebensbücher“ ihr geholfen haben, sagte sie auf der Frankfurter Buchmesse.

Frankfurt am Main | Elke Heidenreich wollte keine liebe Mutti werden. Sie sei als Kind zwar ein „Trotzköpfchen“ gewesen, sagte die Literaturkritikerin am Freitag auf der Frankfurter Buchmesse. In dem gleichnamigen Buch habe sie sich aber nicht wiedergefunden: „"Trotzköpfchen" wird ja irgendwann artig, heiratet, kriegt Kinder. Und wenn Du nicht artig bist, wirst Du kei...

