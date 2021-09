Kolumne : Elbphilharmonie wird Impfzentrum - per Piks zu Weltruhm

Die Elbphilharmonie will dazu beitragen, die Corona-Impfquote zu steigern. Deshalb wird das Konzerthaus an diesem Freitag zum Impfzentrum. Womöglich eröffnet es so vielen Menschen den Weg zum Weltruhm.

Schwerin | 15 Minuten - das ist die Zeitspanne im Leben eines jeden von uns, in der wir Weltruhm genießen, sagte Andy Warhol. 15 Minuten dauert auch die Auszeit, die uns die Ärzte nach der Corona-Impfung verordnen. Besteht da ein Zusammenhang? Die Elbphilharmonie stellt ihn jedenfalls her: Dort ist der Weg zum Ruhm im Sinne Warhols nur einen Piks entfernt. Diese...

