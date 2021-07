Legende : „Dürer war hier“: Ausstellung über Maler-Reise

Albrecht Dürer war schon ein Superstar, als er vor gut 500 Jahren durch die Niederlande reiste und auch in Aachen Halt machte. Der Künstler traf Gott und Welt. Im Museum lebt die Reise nun wieder auf.

Aachen | Auf eine Reise in die Zeit vor 500 Jahren begibt sich das Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen. Die Ausstellung „Dürer war hier – Eine Reise wird Legende“ (18.7. bis 24.10.) beschreibt den etwa einjährigen Aufenthalt des Malers Albrecht Dürer von 1520-21 im Rheinland und vor allem in den damaligen Niederlanden. Sein Reisetagebuch sowie die in der Z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.