Neu an der Elbe : „Die Eiskönigin“ in Hamburg: Bilder von der Musical-Premiere

An der Elbe regiert nun "Die Eiskönigin": Das Musical für die ganze Familie feierte am Montag Premiere. Hier sind erste Szenenbilder.

Hamburg | Nach zwei erfolgreichen Kinofilmen des Disney-Animationsabenteuers "Die Eiskönigin" feiert am Montag das gleichnamige Musical im Hamburger Stage Theater an der Elbe Deutschland-Premiere. In New York und London wurde "Frozen" zuvor schon aufgeführt. "Die Eiskönigin" handelt von zwei königlichen Schwestern: Elsa (Sabrina Weckerlin) hat magische...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.