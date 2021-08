Literatur : Die Angst des Killers - Neuer Thriller von Stephen King

Ein Auftragskiller will seinen allerletzten Job hinter sich bringen. Doch dabei landet er selbst im Fadenkreuz übler Burschen. Stephen King ist zurück - und treibt ordentlich den Puls hoch.

München | Billy Summers ist gut in dem, was er tut. Er tötet Menschen. Aber nur die, die es verdient haben - darauf legt Billy großen Wert. Das Schießen kann er, das hat er beim Militär gelernt und im Irak-Krieg zur Genüge geübt. Aber Billy Summers verspürt keine große Lust daran, Menschen umzubringen. Er ist nun 44 Jahre alt, will nur einen allerletzten Auf...

