100. Todestag : Der Hetzer mit der Lausbuben-Maske: Ludwig Thoma

Kann man Werk und Autor trennen? Eine Frage, die sich immer öfter stellt. Einer, bei dem sogar die einzelnen Werke sich fundamental unterscheiden, ist Ludwig Thoma. Soll man ihn noch lesen?

München | Was mag Ludwig Thoma gedacht haben, wenn seine Kollegen bei der kaiserzeitlichen Satirezeitschrift „Simplicissimus“ sich über die von ihnen sogenannten Antisemitenhäuptlinge lustig machten und deren Ideologie demaskierten? Hat er heimlich die Faust geballt, weil er so dachte wie die Judenhasser? Der Schriftsteller setzte mit den in den 1960er Ja...

